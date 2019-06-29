Глава РФПИ поддержал продление Россией сделки с ОПЕК о сокращении добычи нефти

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Продление соглашения о сокращении добычи, в котором участвует Россия, после июня поддержит рынок нефти. Оно уже позволило увеличить доходы бюджета на 7 трлн рублей. Об этом журналистам в субботу заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Продление соглашения о сокращении добычи поддержит стабильность нефтяных рынков и будет способствовать росту мировой и российской экономики. Стратегическое партнерство в рамках ОПЕК+ привело к стабилизации нефтяных рынков и позволяет и сокращать, и наращивать добычу в зависимости от рыночных условий, что способствует предсказуемости и росту инвестиций этой ключевой для мира отрасли. Соглашение уже увеличило доходы российского бюджета на более чем 7 трлн рублей", - отметил он.

Страны ОПЕК+, в числе которых и Россия, будут принимать решение о судьбе сделки на ближайшие месяцы на встрече в Вене 1-2 июля.

Вопрос о будущем сделки страны ОПЕК+ обсуждали еще с апреля. Но под действием геополитических факторов, таких как санкции против Ирана и Венесуэлы, а также торговых трений между США и Китаем, консенсус им найти было трудно. Точку в дискуссиях поставили переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда 29 июня на полях G20 в Осаке. По итогам встречи российский лидер заявил, что Москва и Эр-Рияд выступают за продление ограничений на добычу на срок от шести до девяти месяцев в согласованных ранее параметрах.