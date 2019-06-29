"Метрострой" в Петербурге готов ввести три станции Фрунзенского радиуса к 1 сентября

ТАСС, 29 июня. "Метрострой" подтвердил готовность ввести три станции Фрунзенского радиуса метро Санкт-Петербурга к 1 сентября. Об этом генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров сообщил в видеоинтервью, размещенном в субботу в официальном Telegram-канале руководителя пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Инны Карпушиной.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга ожидают запуска станций Фрунзенского радиуса метро ("Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары") к первому сентября 2019 года.

"У меня сомнений нет, что будет готовность к приему пассажиров на этих трех станциях [Фрунзенского радиуса]. Метрострой сделает все", - сообщил Александров, отвечая на вопрос, будут ли станции готовы к 1 сентября.

Он отметил, что в течение 1-1,5 месяцев "Метрострой" перейдет к чистовой отделке. "Отделка уже финишный вариант, и уже в течение последнего месяца-полутора все нагоним, и чистовую отделку сделаем, - добавил он. - Мы понимаем, что сроки сжатые, но не невыполнимые".

По словам Александрова, проблемы с выплатой заработной платы решены. "Город нам помог решить вопрос с заработной платой, сейчас вопросов нет", - сказал директор "Метростроя".

Фрунзенский радиус

Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской пятой линии метрополитена, он проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчино. Пропускная способность участка составит 40 пар поездов в час, прогнозируемый суточный объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров.

Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями.

В конце декабря долги были погашены перед более чем 6,5 тыс. сотрудниками генподрядчика по строительству метро - компании "Метрострой", а также ее подрядных организаций.