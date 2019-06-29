Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России. Об этом в субботу заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе совместного заявления для прессы по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Планируем смягчение визового режима для российских предпринимателей с сентября этого года. Эта мера специально для России", - подчеркнул Абэ.

Он также объявил об открытии "первого года межрегиональных обменов между Японией и Россией", который стартует с началом 2020 года.

Абэ заявил, что Япония выступает за развитие туризма, гуманитарных и студенческих обменов между двумя странами в рамках поставленной цели добиться к 2023 году увеличения совместного туристического потока в два раза по сравнению с нынешним уровнем, до 400 тысяч человек в год.

Японские власти с 1 января 2017 года смягчили режим выдачи въездных виз российским гражданам в соответствии с договоренностью, приуроченной к состоявшемуся в декабре 2016 года визиту президента РФ Владимира Путина в Японию. В результате в 2017 году число туристов из России, посетивших Японию, увеличилось на 40,8% по сравнению с 2016 годом и составило более 77 тыс. человек. Количество японских туристов в РФ за тот же период превысило 100 тыс. человек.

С 1 октября прошлого года японская сторона также ввела новый облегченный визовый режим в отношении российских туристов, посещающих страну в составе организованных групп по пакетным турам. По итогам 2018 года число российских туристов, въехавших в Японию, выросло на 22,7%, до 94,8 тыс. человек, а РФ при этом за тот же период посетили 120 тыс. японцев.