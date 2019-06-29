Авиакомпания MyWay Airlines не будет выполнять рейсы Тбилиси - Махачкала

ТБИЛИСИ, 29 июня. /ТАСС/. Грузинская авиакомпания MyWay Airlines ("Майуэй эйрлайнз") отменила выполнение чартерных рейсов Тбилиси - Махачкала, начало которых было анонсировано на 29 июня, из-за введенного российскими властями временного ограничения на полеты в РФ с 8 июля. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщила PR-менеджер авиакомпании Тамар Кобулашвили.

"Мы должны были выполнить несколько чартерных рейсов по заказу туристической компании, чье имя я не могу вам сказать. С нами недавно связались из этой компании и сказали, что стоит отменить выполнение запланированных рейсов", - сказала Кобулашвили.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.

MyWay Airlines с 26 апреля летает в московский аэропорт "Жуковский". Как сообщили в авиакомпании, последний рейс Тбилиси - Москва будет совершен 7 июля, после чего авиакомпания полностью прекратит полеты в РФ. У нее останется лишь одно регулярное направление - Тель-Авив.