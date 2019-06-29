Консорциум Mitsui и Jogmec получит 10% в "Арктик СПГ - 2"

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. "Новатэк" продаст консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10% доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2", они станут четвертым акционером проекта. Об этом в субботу передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания, которая состоялась в рамках визита президента России Владимира Путина в Японию.

"Новатэк" уточнил, что стороны договорились о продаже 10% в проекте. При этом соглашение подразумевает отгрузку компаниям около 2 млн тонн в год с проекта на долгосрочной основе. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон сказал журналистам, что консорциум Mitsui и Jogmec входит в "Арктик СПГ - 2" почти на таких же условиях, какие были у других акционеров проекта.

"Все четыре сделки примерно на одинаковых условиях, как для Total, так для китайских и японских компаний", - сказал он.

Михельсон заметил, что "Новатэк" намерен оставить себе 60% доли в проекте. Таким образом, состав акционеров "Арктик СПГ - 2" после сделки с японскими компаниями сформирован. Китайские CNOOC, CNPC, французская Total, консорциум Mitsui и Jogmec в целом получили 40% - по 10% у каждого участника.

"Арктик СПГ - 2" - второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ). Запуск завода на базе Гыданских месторождений намечен на 2022-2023 годы. Его мощность составит около 19,8 млн тонн СПГ в год.