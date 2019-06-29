Правительство РФ выделило Мурманской области 3 млрд рублей компенсации расходов на топливо

МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение выделить 3 млрд рублей Мурманской области на компенсацию расходов, связанных с ростом цен на мазут. Об этом сообщил в субботу на совещании в Кировске вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

Ранее власти Мурманской области заявляли, что рост цен на мазут потребовал в 2019 году дополнительных расходов регионального бюджета в сумме порядка 10 млрд рублей на компенсацию теплоснабжающим предприятиям, которые отпускают тепло населению по фиксированным тарифам, а закупают топливо по рыночным ценам. Сейчас на мазуте работают около 80% теплоснабжающих энергопредприятий региона.

"На заседании правительства было принято решение выделить Мурманской области дополнительно 3 млрд рублей для того, чтобы компенсировать удорожание стоимости мазута. Для решения оперативных вопросов выделили", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что власти региона сообщали о необходимости компенсации в большем размере, и обещал рассмотреть этот вопрос после предоставления обоснований. Козак также назвал необходимым условием субсидий из федерального бюджета разработку и запуск программы ухода от мазутозависимости.

"Программу ухода от мазутозависимости мы утвердим в виде правительственного документа, дорожной карты. Это план действий с участием "Газпрома", "Новатэка", Минэнерго РФ, правительства Мурманской области" - сказал Козак.

Речь идет о переводе теплоэнергетики региона на газ, электричество и альтернативные виды топлива. Как сказал на совещании врио губернатора Андрей Чибис, первые шаги уже делаются. Так, несколько муниципалитетов начали переход на биотопливо, в частности, на торф.