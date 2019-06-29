Власти Мурманской области просят правительство снизить платеж за освоение недр

МУРМАНСК, 29 июня./ТАСС/. Власти Мурманской области считают необходимым в полтора раза снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений. Это позволит привлечь новых инвесторов и даст толчок дальнейшему развитию промышленности в регионе, сказал в субботу на совещании под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака в Кировске врио губернатора Андрей Чибис.

"Сейчас коэффициент развитости инфраструктуры 1,5, а можно сделать 1, это может открыть новые возможности", - сказал Чибис.

По его словам, сейчас разработка новых месторождений не начинается в том числе из-за высокого платежа. В частности, речь идет об Африкандовском месторождении редкоземельных металлов в Мурманской области.

Дмитрий Козак сообщил журналистам, что правительство РФ рассмотрит этот вопрос. "В ближайшее время мы рассмотрим предложение" , - сказал он.

Коэффициент к ставке на разработку месторождений учитывает состояние инфраструктуры района и основные географо-экономические факторы и влияет на размер итогового платежа, который разработчик платит за освоение месторождения. В некоторых регионах коэффициент уже был снижен до 1, для Мурманской области он составляет 1,5.