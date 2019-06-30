Власти считают, что около трети всех иностранных инвестиций приходится на Дальний Восток

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Почти треть иностранных инвестиций приходится на территории Дальнего Востока благодаря благоприятному инвестиционному климату. Об этом в ходе пленарного заседания II Дальневосточного медиафорума сообщил в воскресенье заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Григорий Куранов.

"Треть всех иностранных инвестиций в страну приходится на Дальний Восток. Экономика Дальнего Востока - это 8%, но около 30% иностранных инвестиций приходится на Дальний Восток только из-за инвестиционного климата", - сказал он, отметив в качестве факторов привлекательности ДФО также работу по сопровождению инвесторов.

По словам Куранова, сегодня дальневосточные регионы превосходят области европейской части страны "в разы по этим показателям, поэтому инвесторы идут".

Медиафорум проходит под патронатом заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторами медиафорума являются правительство Якутии, компания "Сахамедиа", а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. ТАСС является партнером медиафорума.