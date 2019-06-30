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Арктика сегодня

Арктический экономический совет заявил о необходимости продвижения российских проектов

Вице-председатель Арктического экономического совета призвал делать более открытым международное сотрудничество по проектам, связанным с Арктическими территориями

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Российские проекты, реализуемые в арктических регионах, нуждаются в продвижении через международные СМИ, так как они плохо известны за рубежом. Об этом в ходе пленарного заседания II Дальневосточного медиафорума заявил в воскресенье вице-председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте.

"Российские проекты, которые сегодня реализуются в арктических регионах, не очень хорошо известны за рубежом, и эти проекты, на самом деле, нужно продвигать через международные СМИ", - сказал он.

Он также заявил о необходимости делать более открытым международное сотрудничество по проектам, связанным с Арктическими территориями, а также призвал СМИ более активно освещать деятельность по разработке стратегии развития Арктики.

Арктический экономический совет создан под эгидой межправительственного Арктического совета. Эта площадка объединяет представителей бизнес-сообщества арктических государств, ее задача - содействовать ответственному экономическому развитию Арктики и ведению бизнеса в этом регионе, налаживанию торговых связей, привлечению инвестиций.

Медиафорум проходит под патронатом заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторами медиафорума являются правительство Якутии, компания "Сахамедиа", а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. ТАСС является партнером медиафорума.

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РоссияАрктика сегодняЯкутия
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