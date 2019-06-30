Экспорт свежих фруктов через порт Санья за январь - май увеличился в два раза

ХАЙКОУ /Китай/, 30 июня. /ТАСС/. Объем экспорта свежих фруктов через порт Санья в южной китайской провинции Хайнань за пять месяцев этого года вырос более чем в два раза, а стоимость поставленной продукции составила 746,7 тыс. юаней ($109,8 тыс.), что в 10,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные таможни публикует газета "Хайнань жибао".

Речь идет о 28 видах фруктов, которые выращивают и поставляют на экспорт из провинции Хайнань. Основными рынками сбыта этой продукции для провинции выступают Нидерланды, Канада, Италия, Сингапур, Испания и ряд других стран.

В целях продвижения экспорта свежих фруктов местной таможней были упрощены процедуры проверки, а также введен режим работы по ускоренной инспекции отправляемых за рубеж партий фруктов без выходных. Таможней, пишет издание, также проводится работа по мониторингу рисков в целях снижения нагрузки на компании, занимающиеся экспортом свежих фруктов из провинции, а также усиливается надзор за применением запрещенных химикатов и пестицидов, чтобы обеспечить высокое качество поставляемой на зарубежные рынки продукции.

Согласно официальным данным таможенного управления Хайкоу, с января по май общий объем экспорта товаров и услуг провинции Хайнань вырос на 53%, до 13,71 млрд юаней (около $1,99 млрд). При этом основная часть экспорта за указанный период пришлась на нефтепродукты.

Общий же объем товарооборота острова с иностранными партнерами за первые пять месяцев текущего года составил 38,39 млрд юаней ($5,57 млрд) - на 45,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.