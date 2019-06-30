Ростех обсудит с банками реструктуризацию долгов ОАК

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ростех будет вести переговоры с банками о реструктуризации долговых обязательств Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

"Дело в том, что у ОАК исторически огромное количество долговых обязательств, они фактически их пока только обслуживают, проценты платят, а тело кредита не вернут никогда", - сказал Чемезов.

По его мнению, "если посчитать, то банки уже получили с лихвой" с учетом процентов, которые они получают ежегодно. "Поэтому им чем дольше, тем лучше. И вполне могли бы списать, конечно, эти кредиты. Когда в конце года ОАК получим... будем думать, будем встречаться с банками, обсуждать", - добавил он.

Глава Ростеха отметил, что госкорпорация намерена продать часть площадей ОАК в Москве, а также оптимизировать ряд производственных мощностей. "Там пол-Москвы... Ленинградское шоссе, проспект Ленинградский (он полностью: левая сторона, если из центра ехать, - это практически весь ОАК). То есть там половину можно спокойно отрезать и продать", - сказал Чемезов.

По его словам, Ростех также планирует сократить раздутый административный аппарат и издержки компании.

ОАК - российский холдинг, объединяющий 24 основных компании отечественного авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Входит в перечень стратегических предприятий РФ. В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% ее акций в капитал Ростеха. Передача осуществляется поэтапно и должна полностью завершиться в течение полутора лет.