Зависимость Мурманской области от мазута планируется сократить на 60-65% за пять лет

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Использование мазута в Мурманской области планируется в ближайшие пять лет сократить на 60-65%. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"Мы не уйдем от мазута полностью, но мы можем за ближайшие пять лет существенно, процентов на 60-65, сократить", - сказал он. Чибис отметил, что большой объем высвобождаемых средств может пойти на модернизацию инфраструктуры.

Ранее власти Мурманской области заявили, что рост цен на мазут потребовал в 2019 году дополнительных расходов регионального бюджета в сумме порядка 10 млрд рублей на компенсацию теплоснабжающим предприятиям, которые отпускают тепло населению по фиксированным тарифам, а закупают топливо по рыночным ценам. Сейчас на мазуте работают около 80% теплоснабжающих энергопредприятий региона.

В субботу вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании в Кировске назвал необходимым условием субсидий из федерального бюджета разработку и запуск программы ухода от мазутозависимости. По его словам, такой план будет утвержден в виде правительственного документа - дорожной карты - с участием "Газпрома", "Новатэка", Минэнерго РФ и правительства Мурманской области. Речь идет о переводе теплоэнергетики региона на газ, электричество и альтернативные виды топлива. Как отметил Чибис, первые шаги уже делаются: несколько муниципалитетов начали переход на биотопливо, в частности на торф.