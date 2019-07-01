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Сахалинцы приступили к вылову тихоокеанского лосося

По прогнозам ученых планируется выловить около 82 тыс. т рыбы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Сахалинцы приступили к вылову тихоокеанского лосося, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"На Сахалине началась лососевая путина", - сказал собеседник агентства, добавив, что для жителей Курильских островов главная путина года началась еще 16 июня, а для сахалинцев ее планировали официально разрешить с 1 июля.

В преддверии путины представители коренных малочисленных народов Севера Сахалина, которых на сегодняшний день насчитывается более четырех тыс. человек, провели на побережье залива Терпения на юго-востоке острова для удачного улова древний ритуальный обряд "Кормление духа - хозяина моря".

Вылов тихоокеанского лосося в этом году по прогнозам ученых составит в Сахалинской области почти 82 тыс. т. Планируется выловить более 40 тыс. т горбуши, более 39 тыс. т кеты, более 1 тыс. т нерки и 500 т кижуча. Однако, как отмечают специалисты, реальный результат может не совпасть с заявленными цифрами. Например, в 2018 году было выловлено примерно 124 тыс. т лосося при прогнозе в 96,5 тыс. т.

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