Власти Хайнаня активизируют реализацию ключевых пилотных проектов в провинции

ХАЙКОУ /Китай/, 1 июля. /ТАСС/. Правительство южной китайской провинции Хайнань намерено активизировать реализацию ключевых и наиболее масштабных пилотных проектов на острове. Как сообщает портал "Наньхайван" , об этом шла речь на состоявшемся здесь специальном совещании местного правительства, которое провел губернатор провинции Шэнь Сяомин.

В 2018 году, в соответствии с поручением центральных китайских властей, правительство провинции Хайнань разработало 12 пилотных проектов. По шести из них, включая создание Хайнаньского счета свободной торговли, организации Хайнаньского международного кинофестиваля и создания Хайнаньского национального парка тропических лесов, завершена работа, предусмотренная поэтапным планом их реализации.

В 2019 году правительство Хайнаня одобрило дополнительно еще шесть новых пилотных проектов. Как пишет портал, речь идет о развертывании и коммерческом внедрении связи стандарта 5G по всей провинции, создании международной платформы обмена в области интеллектуальной собственности, создании системы свободного прохода яхт между Хайнанем, Гонконгом и Макао и реализации торгового проекта по экспорту услуг. Среди новых инициатив также планирование и строительство Вэньчанского международного космического города, совершенствование системы общественного транспорта и программа развития туризма на железнодорожном транспорте.

На совещании губернатор провинции призвал активизировать реализацию всех этих проектов, указав всем соответствующим местным городским и уездным властям на необходимость проявлять больше инициативы, а также наладить более тесное взаимодействие для повышения эффективности в выполнении поставленных задач.