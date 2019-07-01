Таиланд и Лаос потратят $111 млн на улучшение транспортного сообщения между двумя странами

БАНГКОК, 1 июля. /ТАСС/. Таиланд и Лаос заключили соглашение об обновлении дороги и строительстве железнодорожной магистрали между двумя странами. Как в понедельник сообщила газета Bangkok Post, два проекта общей стоимостью 3,4 млрд батов ($111,2 млн) рассчитаны на стимулирование трансграничного экономического сотрудничества.

По словам вице-президента Агентства экономического сотрудничества соседних стран (NEDA) Пирамиса Вудтхиторнетиракса, соглашение было подписано для двух проектов, один из которых включает в себя работы по улучшению дороги, соединяющей пограничный контрольно-пропускной пункт Фуду в северной таиландской провинции Уттрадит с Вьентьяном (Лаос). Предполагается, что модернизация дорожного покрытия обойдется в 1,8 млрд батов ($58,9 млн).

Кроме того, соглашение предусматривает продолжение на 7,5 км железнодорожного маршрута из северо-восточной провинции Нонг Кхай в Таналенг до Вьентьяна. Его стоимость составит 1,6 млрд батов ($52,35 млн). Вудтхиторнетиракс заверил, что оба проекта сделают перевозку грузов и пассажиров по маршруту экономического коридора Чиангмай - Вьентьян быстрее и безопаснее.

Ранее NEDA открыло новую автомобильную дорогу из Таиланда в Лаос, в результате время поездки между двумя странами удалось сократить с девяти до пяти часов.