Станцию метро "Академическая" открыли в Санкт-Петербурге после капитального ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Станцию "Академическая" Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена открыли в понедельник после капитального ремонта, сообщил журналистам врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Как и обещали, завершены все ремонтные работы на станции "Академичечкая" к 1 июля. А самое главное - время открытия важное, особенно для абитуриентов, которые поступают в высшие учебные заведения", - сказал журналистам врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Станцию "Академическая" закрыли на капитальный ремонт 30 июля 2018 года. Инвестиции в работы составили 480 млн рублей, из которых 340 млн выделило ГУП "Петербургский метрополитен".

За 11 месяцев специалисты восстановили гидроизоляцию наклонного хода, устаревшие асбоцементные водоотводящие зонты заменили на современные алюминиевые, капитально отремонтировали эскалаторы. Обновлены турникеты станции, установлены двери шириной 1 метр для пассажиров с ограниченной мобильностью. Новые двери оборудованы системой автоматического открывания и закрывания. В вестибюле установили новый пикет полиции с кабиной комплексной системы обеспечения безопасности, модернизирована система видеонаблюдения.

Колонная станция глубокого заложения "Академическая" открыта 31 декабря 1975 года. Тематика оформления подземного зала посвящена советской науке. Колонны и арки перронного зала отделаны штампованными профилями из полированной нержавеющей стали, путевые стены облицованы белым мрамором, а полы - серым гранитом.

Как сообщал глава ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин, с 2020 года ремонтные работы начнутся на станциях "Маяковская" и "Московская", в перспективе капитальный ремонт ожидается на станции "Технологический институт". К 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.