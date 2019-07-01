Счетная палата: 50%-ные дивиденды не должны быть жестким требованием для госкомпаний

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Планка выплаты дивидендов госкомпаниями РФ в 50% от прибыли по МСФО должна быть ориентиром, а не жестким требованием, но в целом динамика должна быть в сторону увеличения дивидендных выплат, сообщили ТАСС в Счетной палате.

В начале июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что вопрос о новом распоряжении правительства, обязывающем госкомпании направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, уже не так актуален, уровень выплат нужно решать с каждой компанией отдельно.

"По мнению Счетной палаты, в целом динамика должна быть в сторону увеличения дивидендов. Но 50% надо рассматривать как ориентир, а не жесткий KPI. Он не может быть безусловным. Это должно зависеть от рынка, конъюнктуры", - сказали в контрольном ведомстве.