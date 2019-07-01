Погрузка на сети РЖД снизилась в июне на 5,4%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" в июне снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 101,6 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.

Погрузка за шесть месяцев 2019 года составила 633,6 млн т, что на 1,5% меньше, чем за первое полугодие 2018 года. Грузооборот за июнь 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составил 205,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2% и составил 261 млрд тонно-км.

Наиболее заметное снижение по итогам 6 месяцев наблюдается при погрузке зерна - она уменьшилась на 36,4%, до 9,1 млн т по сравнению с первым полугодием 2018 года. Погрузка цемента при этом показала наибольший рост - на 5,9% по сравнению с январем - июнем прошлого года, до 12,5 млн т. Грузооборот с начала 2019 года составил 1307 млрд тарифных тонно-км (рост на 2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1663,5 млрд тонно-км (рост на 1,9%).