Бизнес одобрил проекты суперсервисов по трудовым отношениям и рождению ребенка

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО "Цифровая экономика" (среди учредителей - крупнейшие компании, связанные с технологическим сектором, и правительство РФ) одобрила прототипы комплексов госуслуг в режиме онлайн - так называемых суперсервисов - по трудовым отношениям, утрате близкого человека и рождению ребенка. Об этом говорится в сообщении организации.

Так, суперсервис "Трудовые отношения онлайн" позволит через интернет получать выписки из трудовой книжки, подбирать вакансии с функцией отклика работодателя и приглашением на собеседование, заключать и прекращать трудовой договор в установленные законом сроки. Как отмечается в сообщении, президент Ассоциации больших данных, член совета директоров "Мегафона" Анна Серебряникова, курирующая суперсервис, со своей стороны предложила проработать его интеграцию с существующими платформами по поиску работы, например с HeadHunter, Rabota.ru и Superjob.ru.

Суперсервис "Рождение ребенка" упростит для беременных женщин и семей с ребенком до полутора лет получение необходимых госуслуг. Так, к примеру, среди таких услуг будут выдача родового сертификата и листа трудовой нетрудоспособности, начисление пособий по предоставленным банковским реквизитам, запись матери в роддом, запись ребенка в детский сад, его прикрепление к детской поликлинике и выдача детского СНИЛС, перечислили в АНО "Цифровая экономика".

С помощью суперсервиса "Утрата близкого человека", добавили в АНО, граждане смогут в онлайн-режиме производить регистрацию смерти, получать компенсацию по банковским реквизитам, организовывать погребения с выбором вида захоронения и ритуального агентства, записываться к нотариусу по вопросам наследства.

Как напомнил заместитель генерального директора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов, слова которого цитируются в сообщении, согласно поручению правительства до 1 августа рабочая группа должна рассмотреть 25 проектов суперсервисов, включая уже одобренные.

Ранее рабочей группой также были одобрены проекты суперсервисов по поступлению в вузы и исполнительному производству.

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.