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Ливия просит мировое сообщество спасти нефтедобычу в стране от разрушения

Ранее сообщалось, что вооруженные нападения на энергетическую инфраструктуру грозят почти полной остановкой добычи

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Ливия обратилась к мировому сообществу с просьбой спасти нефтедобычу в стране от разрушения. Об этом сообщил журналистам глава NOC Мустафа Саналла.

"Что я могу сказать, так это международное сообщество должно найти пути противостоять угрозе ливийскому энергетическому сектору", - сказал он.

В мае Саналла сообщил, что вооруженные нападения на нефтедобывающую инфраструктуру в Ливии грозят почти полной остановкой добычи нефти в стране.

Военный конфликт в Ливии между национальными войсками и повстанцами усилился несколько месяцев назад. Вооруженные группировки провели ряд атак на нефтедобывающие активы в стране, из-за чего неоднократно останавливались как добыча на крупнейшем в стране месторождении Шарара, так и экспорт. Из-за нестабильной ситуации в стране Ливию освободили от участия в сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

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