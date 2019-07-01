Кабмин продлил действие нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу до 1 июля 2021 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Правительство продлило срок действия нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу до 1 июля 2021 года. Постановление от 29 июня 2019 года опубликовано на официальном сайте кабмина.

В пресс-службе правительства напомнили, что в 2016 году была установлена нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу, тогда она действовала до 1 июля 2018 года. Затем срок ее действия был продлен до 1 июля 2019 года.

"Принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.