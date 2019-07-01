Mitsui ведет переговоры с Mitsubishi о присоединении к своей доле в "Арктик СПГ - 2"

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Японские корпорации Mitsui и Mitsubishi ведут в настоящее время переговоры о присоединении последней к 10%-ной доле в проекте по строительству завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2", которая принадлежит консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Mitsui.

В Mitsui подчеркнули, что речь идет именно о возможном присоединении Mitsubishi к доле Mitsui & Co и Jogmec. "Конечно, если Mitsubishi захочет вести прямой диалог с "Новатэком", это будет ее решение. Сейчас же мы ведем с Mitsubishi диалог о присоединении к нашей 10%-ной доле", - пояснили в компании.

29 июня по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне в городе Осака было объявлено о том, что "Новатэк" продаст консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10% доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2", они станут четвертым акционером проекта. Ранее в этом году японские СМИ сообщали, что Mitsubishi также может присоединиться к проекту "Арктик СПГ - 2".

"Арктик СПГ - 2" - второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ). Запуск завода на базе Гыданских месторождений намечен на 2022-2023 годы. Его мощность составит около 19,8 млн т СПГ в год.