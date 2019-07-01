На Украине разоблачили выдачу фиктивных сертификатов безопасности для самолетов "Антонова"

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла мошенническую схему хищения средств предприятия "Антонов" с выдачей фиктивных сертификатов безопасности для самолетов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что полковник одного из военных представительств минобороны организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов". Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что проверки по договорам не проводились, а "самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам". В результате действий подозреваемого "Антонову" нанесены убытки на сумму свыше 5 млн гривен (около $190 тыс.).

Дело расследуют по ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УК Украины. Полиция провела обыски, в ходе которых обнаружила проекты договоров, фиктивные документы по их выполнению, записи "черной" бухгалтерии, документы о выводе незаконно полученных средств в одной из стран Западной Европы и другие доказательства.

Следователи предъявили обвинение подозреваемому, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к сделке других должностных лиц ведомства.

Концерн "Антонов" занимается разработкой, производством и ремонтом самолетов серии "Ан". Был основан как опытно-конструкторское бюро на Новосибирском авиазаводе под руководством Олега Антонова. С 1952 года предприятие находится в Киеве. Самые известные модели самолетов - Ан-2 ("кукурузник"), пассажирский Ан-24, крупный грузовой Ан-124 ("Руслан"), самый большой в мире самолет Ан-225 ("Мрия").