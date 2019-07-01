ДОМ.РФ выплатит 15,4 млрд рублей дивидендов в федеральный бюджет за 2018 год

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. ДОМ.РФ направит 15,4 млрд рублей на дивиденды по итогам 2018 года, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Совокупная величина дивидендов ДОМ.РФ в федеральный бюджет составит 15,4 млрд рублей по итогам 2018 года", - говорится в сообщении.

На портале раскрытия информации уточняется, что единственный акционер ДОМ.РФ Росимущество принял решение направить на выплату дивидендов в федеральный бюджет 9,7 млрд рублей по итогам 2018 года из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дополнительно по итогам девяти месяцев 2018 года ДОМ.РФ уже выплатил 5,7 млрд рублей дивидендов, что составляет 29,56% от его чистой прибыли по МСФО за прошлый год.

Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за 2018 год составила 19,3 млрд рублей, увеличившись на 7,2% по отношению к 2017 году.

ДОМ.РФ является единым институтом развития в жилищной сфере. Компания работает в нескольких направлениях: развитие рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг, вовлечение в оборот неэффективно используемых федеральных земель, формирование комфортной среды в городах, создание уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, гарантии по кредитам застройщикам при переходе на проектное финансирование, исследование рынков жилья и ипотеки, формирование и развитие цивилизованного рынка арендного жилья в России.