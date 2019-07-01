Росатом совместно с чешскими учеными испытает материалы для разработки ядерного топлива

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" заключила соглашение о сотрудничестве с Исследовательским центром "Ржеж" (CV, Чехия) в исследовании перспективных материалов для создания новых видов ядерного топлива. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "ТВЭЛ".

Ученые чешского центра совместно с российскими специалистами будут изучать свойства конструкционных материалов тепловыделяющих сборок, в том числе циркониевых, хром-никелевых и стальных сплавов, а также других перспективных для разработки ядерного топлива материалов. Такие исследования необходимы для обоснования эксплуатационных характеристик топлива российского производства, сообщила пресс-служба "ТВЭЛ".

"Применительно к материалам нашего топлива мы заинтересованы, в частности, в изучении свойств их коррозийной стойкости, ползучести, прочностных и усталостных характеристик, в проведении экспериментов по сухому хранению и испытаниях при сверхкритических параметрах воды. Кроме того, результаты исследований одного из ведущих зарубежных институтов, не входящих в состав российской атомной отрасли, будут дополнительным подтверждением качества нашей продукции", - считает вице-президент АО "ТВЭЛ" Александр Угрюмов, чьи слова приводятся в сообщении.

Угрюмов отметил высокую квалификацию чешских исследователей и сообщил о том, что исследовательский центр "Ржеж" обладает мощной инфраструктурой для проведения материаловедческих исследований в области атомной энергетики. Чешский исследовательский центр включает в себя легководный реактор, экспериментальные водяные петли, имитирующие условия работы различных реакторов, а также горячие камеры для анализа облученных материалов и ряд лабораторий для изучения механических и структурных характеристик материалов.

Стороны соглашения

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" объединяет предприятия в сфере производжства ядерного топлива, конверсии и обогащения урана, создания газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

Исследовательский центр "Ржеж" (Centrum vzkumu e s.r.o.) - дочерняя организация компании JV e a.s. (Чехия). Выполняет широкий спектр прикладных исследований и разработок в области энергетики, промышленности и здравоохранения. Услуги JV e сосредоточены в области поддержки безопасной и экономичной эксплуатации электростанций (прежде всего, атомной генерации), химии ядерного топливного цикла, обращения с отходами, а также инжиниринга.