Гацуц покидает пост гендиректора "Карусели"

МОСКВА. 1 июля. /ТАСС/. Максим Гацуц покидает пост генерального директора торговой сети "Карусель", которую развивает компания X5 Retail Group. Обязанности руководителя будет временно исполнять финансовый директор сети Денис Ткач, говорится в сообщении группы.

"Последние три года были сложными для сегмента гипермаркетов, однако мы смогли улучшить показатели "Карусели" за счет обновления CVP (метод оптимального распределения ресурсов по видам продукции и принятия решения о производстве товаров - прим. ТАСС) и операционных изменений", - приводятся в сообщении слова Гацуца. Он также отметил, что в дальнейшем его планы будут связаны с другими проектами.

"В офлайн-ретейле мы планируем сосредоточиться на развитии двух других форматов Х5 - "магазинов у дома" и супермаркетов, активного развития гипермаркетов не планируется. Мы продолжим фокусироваться на дальнейшей оптимизации операций и эффективности "Карусели", - отметил главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

X5 Retail Group - один из крупнейших ретейлеров страны. На 31 марта 2019 года под управлением компании X5 Retail Group находились 14 779 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге со значительным присутствием в европейской части России.