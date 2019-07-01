Власти Украины передумали ликвидировать "Укроборонпром"

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Украинские власти решили не ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром", а реформировать его. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

"Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным. Когда размазывают производство техники по 10 заводам, о какой эффективности может идти речь? И ремонт, и производство нужно сконцентрировать на лучших заводах, модернизировать и загрузить их полностью", - сказал он в интервью "Левому берегу". Данилюк подчеркнул, что предприятие продолжит функционировать, но будет "серьезно реформировано". "По "Укроборонпрому" много идей. Мы должны обеспечить нормальное корпоративное управление, для этого должен быть сильный наблюдательный совет и профессиональный менеджмент", - добавил он.

24 апреля в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о ликвидации "Укроборонпрома". По мнению инициаторов документа, концерн и его предприятия стали неэффективными, что влечет за собой инвестиционную непривлекательность, невозможность поставок вооружений для армии, а также злоупотребление полномочиями должностными лицами. Вместо концерна предлагалось создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия - участники концерна. Эту инициативу поддержали и в СНБО.

Коррупционный скандал

За три недели до первого тура президентских выборов на Украине разгорелся скандал вокруг "Укроборонпрома". Согласно результатам журналистского расследования программы Bihus.info, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Журналисты также обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро в соучастии в коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом".