Евпатория пользуется наибольшим спросом у путешествующих по единому билету в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Город Евпатория стал самым популярным направлением у туристов, путешествующих по единому билету в Крым, сообщила в понедельник пресс-служба Единой транспортной дирекции (ЕТД).

"Самыми популярными городами среди гостей стали Евпатория, Феодосия, Ялта и Севастополь. На сегодняшний день с глубиной продажи до 30 сентября оформлено 268 669 проездных документов", - говорится в сообщении.

В целом, с начала возобновления перевозок, с 30 апреля 2019 года, услугой "единый билет" в Крым и в обратном направлении воспользовались 70,2 тыс. пассажиров. Из них 48,4 тыс. пассажиров путешествовали в Крым, 21,7 тыс. - из Крыма.

Отмечается, что оформить авиа- и автобусный билет можно в одном заказе в авиакассах и на сервисах путешествий. Билет на автобус также можно приобрести в Анапе при предъявлении авиабилета.

Единый билет - мультимодальный вид перевозки с использованием нескольких видов транспорта: воздушного, железнодорожного, морского и автомобильного. Перевозки по единому билету в Крым и обратно с использованием железнодорожного транспорта осуществляются в курортный сезон.

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек.