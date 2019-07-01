Проект антипиратского закона внесут в Госдуму в июле

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Проект антипиратского закона, разработкой которого занимаются "Яндекс" и Медиа-коммуникационный союз, будет внесен в Госдуму в июле 2019 года, сообщил в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров в эфире телеканала "Россия-24".

"Законопроект готов. Я надеюсь, что в середине-конце июля он будет внесен в Государственную думу. Буквально там осталось, насколько я знаю, три спорных момента. Надеюсь, что в ближайшие недели они будут преодолены и законопроект будет внесен", - сказал Жаров.

Он напомнил, что согласно исходным договоренностям к сентябрю саморегулирование превратится в законодательное регулирование.

Ранее сообщалось, что законопроект будет внесен в Госдуму осенью. "К сентябрю, как мы планировали, должны вносить данный законопроект в Госдуму", - говорил Жаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), прошедшем 6-8 июня.

Представители правообладателей и интернет-компаний 1 ноября 2018 года подписали в Москве так называемый антипиратский меморандум. Он предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели, и внесудебное сотрудничество сторон. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения. Меморандум будет действовать десять месяцев до 1 сентября 2019 года, предполагается, что к этому времени будет принят новый антипиратский закон, созданный на базе подписанного документа. Если этого не произойдет, то меморандум прекратит свое действие.