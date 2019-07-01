В Германии сообщили о поступлении очищенной нефти по "Дружбе" в неполном объеме

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Очищенная российская нефть поступает по трубопроводу "Дружба" на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Германии, но, по последней информации, еще пока не в полном объеме. Об этом заявил в понедельник ТАСС представитель Объединения предприятий нефтеперерабатывающей промышленности (MWV) ФРГ.

"Нефть поступает на НПЗ в Германии", - сказал он. Отвечая на вопрос, в полном ли объеме идут поставки, собеседник агентства отметил: "Не могу сказать, по последней информации еще не в полном объеме, поскольку не завершены меры по очистке системы". "Сколько они займут времени, не могу сказать", - добавили в MWV.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала, что очищенная российская нефть стала поступать по трубопроводу "Дружба" на немецкие НПЗ 17 июня, но трубопровод не заработал на полную мощность. Германия получает около 36% своих запасов сырой нефти из России, большая часть поступает по "Дружбе". По трубопроводу идут поставки на НПЗ в Шведте и Лойне.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая. Затем началось вытеснение из трубопроводов некачественной нефти.