Эксперт: запрет госзакупок импортных вин поможет улучшить имидж российских вин

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Запрет государственных закупок импортных вин не приведет к серьезному росту продаж у российских производителей, зато поможет улучшить их имидж и сделает им дополнительную рекламу, сообщил в понедельник ТАСС президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

С 1 июля вступил в силу запрет на закупку вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Ограничения распространяются на тихие и игристые вина, а также на ликерные и фруктовые (плодовые) вина. При этом ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и общепите.

"[Сфера госзакупок] - это не очень большой объем. Поэтому мера [запрет госзакупок импортных вин] - скорее символ, чем рост продаж - государство показало, что беспокоится о нуждах российских виноградарей и виноделов", - сказал Попович. Он подчеркнул, что использование российских вин, например, при проведении торжественных мероприятий поможет их продвижению, а значит, и развитию отрасли в целом.

Собеседник пояснил, что, как и раньше, закупки вина будут проводиться на условиях тендера, однако конкурсные условия будут предполагать запрет на участие для иностранных производителей.

По данным Минсельхоза, в последние годы в стране наблюдается рост производства вина из отечественного виноматериала. При этом в связи с уменьшением производства вина из зарубежного винограда производство вина в РФ снизилось с 44 млн дал в 2017 году до 42 млн дал в 2018 году. В то же время в прошедшем году в России заложено 5 тыс. га виноградников, а с 2 тыс. га они были выкорчеваны как непродуктивные. Урожай винограда в 2018 году составил 530 тыс. т несмотря на засуху. В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, валовой сбор винограда в России может вырасти на 3,5% и достичь 549 тыс. т.