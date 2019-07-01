Региональный экспортный стандарт внедрят в КБР по нацпроекту к концу 2021 года

НАЛЬЧИК, 1 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) внедрят региональный экспортный стандарт в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к концу 2021 года. Этот инструмент поможет увеличить количество экспортеров - представителей малого и среднего бизнеса, сообщила в понедельник ТАСС руководитель департамента маркетинга региона и внешних связей Минэкономразвития КБР Севиль Богацкая.

"Целью регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" является обеспечение роста объема несырьевого экспорта за счет увеличения количества экспортеров из числа малых и средних предприятий на 100% в 2024 году к базе 2018 года. Увеличение количества экспортеров из числа МСП планируется обеспечить за счет внедрения в КБР в 2021 году инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0",- сказала Богацкая.

По ее данным, внешнеторговый оборот КБР за 2018 год составил $104 млн, увеличившись на 11,7% по сравнению с годом ранее. В сфере внешнеэкономической деятельности республика поддерживает торговые отношения на региональном уровне с 59 странами, при этом операции по экспорту осуществлялись с 33 странами. КБР в основном экспортирует продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (50%), машиностроительную продукцию (19%), металлы и изделия из них (17,3%), по 5% приходится на экспорт продукции химической промышленности и древесину с целлюлозно-бумажными изделиями.

В соответствии с федеральным проектом, в 2019 году инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. внедряются в пилотном режиме в 10 субъектах страны, далее по итогам пилотов в 2020-2021 годы планируется внедрение его в обязательном порядке в остальных 75 субъектах РФ.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до 250 млрд долларов. До 2024 года требуется финансирование в размере почти 1 трлн рублей. Состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".