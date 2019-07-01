Deutsche Bank ожидает снижения инфляции в России до 4,2% к концу 2019 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Deutsche Bank ожидает снижения инфляции в России до уровня 4,2% к концу 2019 года, что находится на нижней границе прогнозного диапазона ЦБ РФ в 4,2-4,7%. Об этом говорится в отчете кредитной организации.

Рост потребительских цен в июне, по мнению аналитиков банка, составит 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом годовой темп замедлится до 4,7% с 5,1% в мае, благодаря, в том числе, раннему лету, сбившему сезонные цены на продукты питания.

Аналитики банка также прогнозируют смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и еще два сокращения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в 2019 году, а также одно в первом полугодии 2020 года, до 6,75%.

В Deutsche Bank отмечают, что ввиду сезонности инфляционных спадов, а также роста потребительского кредитования Центробанк будет снижать ключевую ставку постепенно, начиная с сентября.

Эксперты банка также прогнозируют рост ВВП России в 2019 году на уровне 0,9%. По мнению аналитиков, экономика ускорится уже во втором полугодии благодаря улучшению показателей реальной заработной платы и упрощению налогово-бюджетной политики.

Отмечается, что ежемесячный прирост ВВП в мае составил 0,2% в годовом исчислении, на что повлияла разница в количестве выходных дней в мае 2018 года и 2019 года, в апреле рост составлял 1,7%. Средний показатель роста ВВП за второй квартал составил 0,9% год к году, продемонстрировав умеренное улучшение по сравнению с первым кварталом (0,5%).

По прогнозам Банка России, рост ВВП в 2019 году составит 1-1,5%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов, сообщал регулятор.