Козак: рост цен на бензин за шесть месяцев этого года составил 2,3%

ТАСС, 1 июля. Рост цен на бензин за первые шесть месяцев нынешнего года составил 2,3%. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак сообщил на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с его заместителями.

"Если говорить о текущей ситуации на рынке, то она в целом стабильная. За полгода рост цен на бензин составил 2,3%, на дизельное топливо - там действовали разнонаправленные факторы - повышение налога на добавленную стоимость, с одной стороны, с другой - переход на летнее топливо. С 1 января рост цен на дизельное топливо полпроцента составил по состоянию на 28 число", - сказал Козак.

На Дальнем Востоке, по его данным, учитывая логистические издержки, картина несколько отличается. Однако она остается в пределах установленных параметров. Цена на бензин выросла на 2,9%, на дизельное топливо - на 2,5%. "Это ниже тех параметров, которые были закреплены в соглашении соответствующем (между ФАС, Минэнерго и крупнейшими нефтяными компаниями)", - сказал вице-премьер, напомнив, что предельный рост цен предусматривался на уровне 1,7% в январе в связи с увеличением НДС и равномерно распределенной инфляцией по годам.

По оценкам Козака, "рост цен (на топливо) значительно ниже уровня инфляции по состоянию на сегодняшней день".