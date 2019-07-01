Саудовская Аравия ожидает восстановление рынка нефти к декабрю

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Рынок нефти должен восстановиться к декабрю этого года, сказал журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль Фалех в преддверии заседания ОПЕК.

"Я думаю, что девять месяцев дают нам больше пространства и гибкости для балансировки рынка. Я думаю, что мы сможем стабилизировать рынок уже к декабрю. Но, учитывая, что зимой спрос падает, более мудрым будет сокращать до марта включительно. Но это пока мое мнение, завтра мы увидим решение", - сказал он.

Министр отметил, что не опасается потери доли рынка в результате сокращения добычи. "Я думаю, что наш приоритет - это баланс рынка, восстановление инвестиций. Я бы не ставил сохранение доли рынка нашим приоритетом. Но мы и не намерены сокращать бесконечно. Как только ситуация позволит, мы пересмотрим нашу политику в другую сторону", - сказал он.