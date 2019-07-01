Урожай в Карачаево-Черкесской Республике ожидается не ниже уровня прошлогоднего

ЧЕРКЕССК, 1 июля. /ТАСС/. Аграрии Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) раньше, чем обычно, приступили к уборке зерновых культур. Согласно ожиданиям властей, урожайность в 2019 году будет на уровне прошлого года, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства сельского хозяйства КЧР.

"Урожайность зерновых колосовых по сравнению с прошлым годом ниже. Это связано с погодой, а именно - малые запасы влаги в почве, связанные с прошедшей малоснежной зимой. Но в целом мы ожидаем урожай на уровне 2018 года", - сказал министр сельского хозяйства КЧР Анзор Боташев, слова которого приводит пресс-служба.

По данным регионального министерства, уборка зерновых культур началась в Адыге-Хабльском, Ногайском и Прикубанском районах республики, в 2019 году уборочная кампания началась раньше, чем обычно, из-за ранних высоких температур. На сегодняшний день зерно собрано более чем на 1 тыс. га, валовой сбор составляет 3,4 тыс. т.

Всего в 2019 на территории Карачаево-Черкесии урожай зерновых и бобовых культур будет собран с 28,2 тыс. га, в том числе 19,8 тыс. га засеяно озимой пшеницей, на 4,6 тыс. га - яровым ячменем, 1,7 тыс. га озимым ячменем, 1,2 тыс. га - овсом, а также более 800 га засеяно гречихой, яровой пшеницей и тритикале. В 2018 году общая площадь посевов составила 26,3 тыс. га. Уборку озимых и яровых в регионе планируют начать в середине августа.