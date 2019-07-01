Источник: ОПЕК продлила полномочия генсека Баркиндо до 2021 года

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Мухаммед Баркиндо продолжит исполнять полномочия генерального секретаря ОПЕК еще на протяжении трех лет, сообщил ТАСС источник в секретариате.

"Его полномочия продлили еще на три года", - сказал собеседник агентства.

Баркиндо был избран на пост генсека ОПЕК в мае 2016 года. По уставу ОПЕК, срок полномочий длится три года. За это время ОПЕК кардинально поменяла свою роль на рынке нефти, так как стала основой для альянса производителей, известного как ОПЕК+. Соглашение ОПЕК+ действует с 2017 года и позволило стабилизировать цену нефти после резкого падения котировок.

Баркиндо имеет весомый авторитет в нефтяных кругах. Он стал первым лидером ОПЕК, наладившим диалог со сланцевыми производителями из США.