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Конкурс по разработке моделей прогнозирования ветряной энергии запущен в Великобритании

Участники конкурса должны будут построить модель, наиболее точно прогнозирующую объем выработки энергии

ТАСС, 1 июля. Британский акселератор Offshore Wind, принадлежащий компании Carbon Trust, сообщил о запуске конкурса по разработке моделей, прогнозирующих объем выработки энергии ветряными электростанциями. Об этом сообщает издание ReNews в понедельник.
В рамках конкурса участники получат доступ к фактическим эксплуатационным данным действующих ветряных электростанций, расположенных в Северном море и принадлежащих партнерам компании-организатора. Основная задача - построить модель, наиболее точно прогнозирующую объем выработки энергии.

Ожидается, что наборы данных, которые будут предоставлены участникам конкурса, будут отражать специфику работы ветряных станций в различных климатических условиях, что позволит более точно оценить применимость подходов на практике. Результаты, оцениваемые путем сопоставления прогнозируемых значений с реальными показателями, будут объявлены в декабре.
 

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