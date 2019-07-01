Конкурс по разработке моделей прогнозирования ветряной энергии запущен в Великобритании

ТАСС, 1 июля. Британский акселератор Offshore Wind, принадлежащий компании Carbon Trust, сообщил о запуске конкурса по разработке моделей, прогнозирующих объем выработки энергии ветряными электростанциями. Об этом сообщает издание ReNews в понедельник.

В рамках конкурса участники получат доступ к фактическим эксплуатационным данным действующих ветряных электростанций, расположенных в Северном море и принадлежащих партнерам компании-организатора. Основная задача - построить модель, наиболее точно прогнозирующую объем выработки энергии.

Ожидается, что наборы данных, которые будут предоставлены участникам конкурса, будут отражать специфику работы ветряных станций в различных климатических условиях, что позволит более точно оценить применимость подходов на практике. Результаты, оцениваемые путем сопоставления прогнозируемых значений с реальными показателями, будут объявлены в декабре.

