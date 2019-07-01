Аэропорт Махачкалы не понес сильных потерь из-за запрета полетов в Грузию

МАХАЧКАЛА, 1 июля. /ТАСС/. Аэропорт Махачкалы, откуда должен был открыться рейс в Тбилиси, не понес существенных финансовых потерь в связи с приостановкой полетов между Россией и Грузией, так как выполнявшая рейсы в Тбилиси авиакомпания "Победа" открыла новый ежедневный дополнительный рейс Москва - Махачкала. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО "Международный аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов.

Ранее грузинская авиакомпания MyWay Airlines отменила выполнение чартерных рейсов Тбилиси - Махачкала, начало которых было анонсировано на 29 июня, из-за введенного российскими властями временного ограничения на полеты в РФ с 8 июля.

"Сказать, что аэропорт Махачкалы сильно проиграл финансово [из-за отмены рейсов в Грузию] не можем. Потому что авиакомпания "Победа", которая летала в Тбилиси, теперь поставила ежедневный дополнительный рейс Москва - Махачкала, то есть мы по деньгам не проиграли, больше проиграла экономика региона", - сказал Пирмагомедов.

По его словам, аэропорт проиграл "по новому направлению и по возможности предоставить потенциальным пассажирам возможность прямого авиаперелета".

Пирмагомедов сообщил, что грузинское направление остается востребованным. "Это направление для нашего региона очень востребовано. И если полеты между Россией и Грузией будут открыты, то направление для нас остается актуальным и востребованным. Это показала и глубина продаж авиаперевозчика", - заключил гендиректор аэропорта.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. Позже Минтранс сообщил о закрытии полетов в Россию грузинским авиакомпаниям.