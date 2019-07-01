Аль-Фалех: исполнение сделки в рамках ОПЕК+ во 2-й половине года будет выше, чем в первой

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Уровень исполнения сделки ОПЕК+ во второй половине 2019 года будет еще выше, чем в предыдущие месяцы. Такое мнение выразил в понедельник на итоговой пресс-конференции 176-й министерской конференции ОПЕК в Вене министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Соглашение о девятимесячном продлении является очень твердым и сильным решением… Я слышал индивидуальные обязательства по соответствию сделке от всех стран. Это дает мне серьезную уверенность, что при той степени исполнения сделки, которая была в первой половине года, вторая половина [года] будет еще лучше", - сказал он.

Государства - члены ОПЕК+ обсудят на заседании во вторник вопрос бюджета и взносов в рамках согласования хартии бессрочного сотрудничества, отметил аль-Фалех по итогам заседания.

"Мы все это обсудим завтра со странами "не ОПЕК", после чего они начнут обсуждать этот вопрос (бюджета и взносов - прим. ТАСС) со своими правительствами. Но я думаю, что размер финансового участия будет гораздо меньшим по сравнению с теми выгодами, которые мы получаем", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

Конструктивное обсуждение

Широкая повестка дня стала основной причиной затянувшегося заседания комитета ОПЕК+. Обсуждение хартии о сотрудничестве стран ОПЕК прошло конструктивно, заявил аль-Фалех.

"14 пунктов в повестке дня. Важно то, что есть результат. Это не только консенсус и полное согласие по хартии, но и энтузиазм в ее ожидании <…> Хартия является не такой и маленькой причиной этого (продолжительности встречи министров, которая длилась около 5 часов - прим. ТАСС) <...> Это первый раз, когда у нас была открытая дискуссия [об этом документе] на министерском уровне. Дискуссия была конструктивной", - ответил министр на вопрос ТАСС о причинах затянувшейся министерской встречи ОПЕК+ и трудностях, с которыми пришлось столкнуться ее участникам.