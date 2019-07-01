Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем должна предоставлять преимущество США

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Баланс в возможной торговой сделке, которую обсуждают Вашингтон и Пекин, должен смещаться в пользу США, заявил в понедельник Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Трансляцию встречи вели американские новостные телеканалы.

По словам Трампа, Китай имел "значительное преимущество" в торговле с США в течение "многих лет". "Очевидно, что вы не можете заключить сделку 50 на 50. Это должна быть сделка, которая в некоторой степени смещена в сторону нашего преимущества", - уверен президент.

Американо-китайские переговоры, отметил он, уже возобновились. Представители обеих стран "очень много разговаривают по телефону, но они также встречаются", пояснил президент. "По сути [переговоры] уже начались, - указал он. - Я думаю, что у нас есть хорошие шансы заключить сделку".

29 июня на полях саммита G20 в Осаке состоялась двусторонняя полноформатная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа, на которой лидеры достигли договоренности о возобновлении торговых переговоров между странами. Американский лидер пообещал, что на какое-то время не будет вводить новые пошлины на китайские товары и высказал уверенность в том, что у Вашингтона и Пекина есть хорошие шансы на заключение торговой сделки. В понедельник хозяин Белого дома уточнил, что двусторонние переговоры начались еще до этой встречи.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й, раунд таких консультаций прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тысяч товарных позиций из США на сумму $60 млрд.