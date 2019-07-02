"Укрэнерго" заявляет об угрозе новому рынку электроэнергии из-за решения суда по тарифам

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева приостановил действие постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании.

"Решение Окружного административного суда Киева приведет к коллапсу нового рынка электрической энергии, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка", - отметил руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

По информации пресс-службы, решение принято для обеспечения административного иска Никопольского завода ферросплавов, который входит в группу "Приват" Игоря Коломойского.

"Неприменение этих тарифов делает невозможным оплату электроэнергии, которая теряется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по зеленым тарифам, а также оплаты вспомогательных услуг, то есть поддержания резервов в Объединенной энергосистеме Украины. А значит делает невозможным функционирование новой модели рынка", - говорится в сообщении.

Новая модель рынка электроэнергии заработала на Украине с 1 июля. Кабмин возложил на госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" специальные обязанности продавать часть электроэнергии по фиксированной цене "Гарантированном покупателю". Таким образом, цена электроэнергии для населения до конца года меняться не должна.

Согласно решению НКРЭКУ, для "Укрэнерго" на второе полугодие 2019 года были установлены два фиксированных тарифа: на передачу электроэнергии - 34,74 коп/кВт·ч и на диспетчерское управление - 0,89 коп/кВт·ч.