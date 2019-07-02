"РЖД Логистика" внедрила на сайте калькулятор для расчета таможенных платежей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" представило на своем сайте новую услугу "таможенный калькулятор", с помощью которого потенциальные и текущие клиенты могут самостоятельно рассчитать предварительную стоимость таможенного оформления своих грузов, сообщает компания.

Данная онлайн-услуга позволяет быстро сориентироваться в кодах Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и мгновенно произвести расчет платежей, необходимых для зачисления в Федеральную таможенную службу России.

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". В 2018 году компания обработала 63,2 млн т грузов.