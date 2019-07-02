Глава Чукотки попросил Медведева о продлении реструктуризации бюджетного кредита региона

ГОРКИ, 2 июля. /ТАСС/. Губернатор Чукотки Роман Копин на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проводит премьер-министр России Дмитрий Медведев, пожаловался на высокую долю софинансирования, которая приходится на регион при исполнении национальных проектов. В качестве решения проблемы он предложил поддержать продление сроков реструктуризации бюджетных кредитов Чукотки до 2029 года.

"Фактически уровень софинансирования со стороны региона составляет 46% при установленном Минфином РФ на 2019 год уровне в 2%. Дело в методиках распределения средств, которые не учитывают особенности Арктики, прежде всего, северного удорожания и малой численности населения. Учитывая, что надо исполнять [национальные] проекты, мы предложили бы рассмотреть продление сроков реструктуризации по бюджетным кредитам, предоставленным сверх бюджета, до 2029 года", - сказал Копин.

Он добавил, что это снизило бы ежегодный объем платежей до 2025 года в два раза. Освободившиеся ресурсы власти смогут направить на поставленные в нацпроектах цели. Речь идет о 456 млн рублей в 2020 году, и по свыше 900 млн рублей ежегодно с 2021 по 2025 годы.

"Мы понимаем, что на все средств не хватает, и будем максимально использовать ресурсы, которые у нас в наличии", - отметил глава Чукотки.

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Перед правительством РФ была поставлена задача достижения девяти национальных целей развития страны, в том числе обеспечения устойчивого естественного роста численности населения, повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, вхождения РФ в число пяти крупнейших экономик мира, перехода к темпам экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности и др. Для реализации этой программы правительству РФ тем же указом было поручено разработать (либо скорректировать уже существующие) 12 нацпроектов.