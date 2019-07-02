Замглавы Минфина: полноценной дискуссии по реформе ВТО пока не было

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Полноценная дискуссия по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) в рамках Группы двадцати возможна только после подготовки "позиционного доклада" председательствующей страной. В рамках японского председательства эта работа не была проведена. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Если говорить о ВТО, то в рамках мероприятий "двадцатки" японское председательство вывело тему о реформировании ВТО из "финансового трека". Но для полноценного обсуждения в рамках "двадцатки" этой проблематики нужно было подготовить специальный доклад или, как его называют, "позиционную бумагу" (position paper) о предмете. Если этого не сделать, то дискуссия либо не состоится, либо пойдет в формате "кто в лес, кто по дрова". Насколько мне известно, по положению в ВТО и ситуации в сфере международной торговли никакого позиционного доклада подготовлено не было", - сказал Сторчак.

Также, по его словам, по вопросу реформирования ВТО впервые была созвана встреча министров торговли (экономик) "двадцатки". "О ее результатах известно лишь то, что этих результатов просто нет", - добавил замглавы российского Минфина.

По его словам, реформа ВТО не обсуждалась предметно и на встрече министров финансов и управляющих центральными банками. "Это больше всего устраивает партнеров, сделавших ставку на двусторонние договоренности. Готовить позиционный доклад по обсуждаемой теме обязанность председательствующей стороны. Однако японцы подняли иные темы, которые являются "неконфликтными", - пояснил Сторчак.

Президент России Владимир Путин назвал важным итогом саммита "двадцатки", который прошел 28-29 июня в Осаке, подтверждение всеми его участниками готовности работать над реформой ВТО. Президент РФ отметил, что никаких прорывных решений нет, но подтверждено стремление всех участников форума работать дальше над совершенствованием мировой торговой системы.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ранее сообщал, что не ожидает принятия по итогам саммита G20 сиюминутных конкретных решений по реформированию института.

Он отметил, что на первой встрече лидеров в рамках G20 участники высказались за поиск нового, более эффективного форма работы ВТО. По его словам, есть предложения по реформе со стороны европейских коллег и Канады, а также со стороны Китая. Однако общей позиции пока нет.

По мнению Орешкина, важным мероприятием с точки зрения путей решения вопроса с кризисом ВТО будет министерская конференция ВТО, которая состоится в Казахстане в 2020 году.