Новый ГОСТ для светофоров может появиться в России к 2020 году

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Новый ГОСТ для светофоров по заказу Росавтодора может появиться в России к 2020 году, сообщили ТАСС в пресс-службе дорожного агентства.

"Разработка и введение в действие ГОСТа "Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания светофорных объектов" призваны обеспечить соблюдение межремонтных сроков, уточнить комплекс работ по содержанию таких объектов и повысить их качество, - говорится в сообщении пресс-службы. - Ожидается, что новый ГОСТ может появиться в 2020 году".

Обновление ГОСТа связано с увеличением количества светофоров после введения в 2014 году обязательного светофорного регулирования пешеходных переходов через многополосную проезжую часть. "На данный момент количество электронных регулировщиков на подведомственной Росавтодору сети насчитывает 1571 штук. Соответственно выросла и потребность поддерживать их в работоспособном состоянии", - пояснили в дорожном агентстве.

Как отметили в Росавтодоре, в действующем ГОСТе не отражены правила содержания светофорных объектов. Кроме того, нет детально прописанных работ по их содержанию.

При этом в дорожном агентстве отметили, что также планируется разработка ГОСТа для линий электроосвещения в связи с тем, что "правила их содержания в полной мере не нашли отражение в нормативных документах". Таким образом, разработка нового стандарта определит и регламентирует перечень работ по содержанию линий электроосвещения, что положительно скажется на снижении количества мест концентрации ДТП и в целом обеспечении безопасности дорожного движения.