Медведев утвердил методику применения KPI для премирования руководства госкомпаний

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил порядок применения ключевых показателей эффективности (KPI) работы госкомпаний для определения размера вознаграждения топ-менеджеров. Об этом говорится в распоряжении, размещенном на сайте правительства РФ.

Наряду с ключевыми показателями KPI госкомпаниям рекомендуется предусматривать показатели депремирования топ-менеджеров, которые могут снижать размер их вознаграждения, говорится в документе. К таким показателям, в частности, относятся наличие или отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками, отношение объема совокупного долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации, превышение установленного советом директоров общества отношения суммы кредитов и займов к прибыли до вычета.

Причинами депремирования руководства финансовых организаций могут стать также ухудшение динамики показателя "доля просроченной задолженности" или рост доли просроченной задолженности.

Ключевые показатели эффективности госкомпаний рекомендуется устанавливать на краткосрочный (от 1 года до 3 лет), среднесрочный (от 3 лет до 5 лет) и долгосрочный (5 лет и более) периоды. При формировании KPI госкомпаниям следует предусмотреть невозможность корректировки их целевых значений за прошедший и текущий календарные годы.

Общее число финансово-экономических ключевых показателей эффективности не должно превышать 7.

В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности госкомпаниям рекомендуется ежегодно проверять корректности расчетов KPI, а также обоснованность размера вознаграждения их руководства с привлечением внутреннего или внешнего аудита.