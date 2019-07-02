Утверждена дорожная карта создания в РФ брендов экологически чистой продукции

ТАСС, 2 июля. Вице-премьер России Алексей Гордеев утвердил дорожную карту создания в России отечественных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Гордеева.

План мероприятий разработан Минсельхозом и согласован с профильными федеральными органами исполнительной власти. Он включает в себя меры госрегулирования и законодательных новаций по созданию в России современной отрасли производства экологически чистых продуктов питания. Для этого будет разработан отдельный законопроект "Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии" и утверждены национальные стандарты ГОСТ Р, которые будут определять технические и технологические требования к экологически чистой продукции.

Кроме того, для оценки качества и соответствия продукции заявленным характеристикам и требованиям будет создана, оснащена специальным оборудованием и аккредитована сеть испытательных лабораторий. Полномочия по контролю над обращением экологически чистой продукции будут закреплены за Россельхознадзором и Роспотребнадзором отдельным постановлением правительства РФ.

Планируется также провести паспортизацию земель сельхозназначения, пригодных для органического земледелия, которые будут внесены в соответствующий цифровой реестр. Для идентификации, продвижения и большей узнаваемости отечественной органики на внутреннем и внешнем рынках будет разработана специальная концепция российского бренда экологически чистой продукции и его суббрендов, а также предложен план стимулирующих мероприятий.

Гордеев отметил, что введение российского зеленого бренда соответствует лучшим мировым практикам развития отрасли органических продуктов питания. Более того, по его словам, это поможет бороться с массовой фальсификацией экологически чистых продуктов питания. "С одной стороны, это позволит кратно повысить уровень доверия покупателей к российской экологически чистой продукции. С другой - защитить добросовестных производителей и вытеснить с рынка серый бизнес, спекулирующий темой органики и поставляющий на прилавки магазинов всякого рода био- и эко-фальсификат", - приводит пресс-служба слова вице-премьера.