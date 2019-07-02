"Нафтогаз" заявил о необходимости привлечь дополнительно $1 млрд на отопительный сезон

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" заявила о необходимости привлечения средств в размере $1 млрд, чтобы накопить необходимые объемы газа для прохождения следующего отопительно сезона на случай, если будет остановлен транзит из России. Об этом во вторник сообщила пресс-служба предприятия.

"В этом году для поддержания давления в трубе, если будет полная остановка транзита, нам необходимо закупить дополнительно еще 3 млрд куб. м. А для этого нужны дополнительные деньги - примерно $1 млрд", - заявила компания на своей странице в Facebook. В "Нафтогазе" добавили, что финансовую ситуацию усугубляют "хронические долги производителей тепла и растущие долги газсбытов (предприятий-посредников по транспортировке и распределению газа - прим. ТАСС), а также необходимость платить 90% дивидендов от прибыли".

В связи с этим в компании рассматривается несколько путей для привлечения необходимой суммы: "кредит под государственные гарантии, выпуск еврооблигаций, получение части долга по компенсации за ПСО (Положение о возложении специальных обязанностей по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене - прим. ТАСС)".

В "Нафтогазе" напомнили, что сейчас в ПХГ накоплено 13,5 млрд куб. м газа, что на 2,36 млрд куб. м больше, чем в прошлом году. До начала холодов кампания считает необходимым накопить 20 млрд куб. м газа, "чтобы без рисков пройти зиму" и быть готовыми к "нулевому транзиту" со стороны России.

Компания неоднократно сообщала о своих финансовых трудностях. Одной из главных финансовых проблем называлась ситуация с огромной задолженностью за поставленный газ перед "Нафтогазом" со стороны компаний по распределению и поставкам голубого топлива, так называемых газсбытов. Эти компании должны монополисту 61,4 млрд гривен (почти $2,3 млрд), что почти вдвое перекрыло бы потребности "Нафтогаза" в средствах для закупки топлива и последующей закачки в хранилища. Глава компании Андрей Коболев предупредил, что импорт природного газа для компании с целью его закачки в подземные хранилища к новому отопительному сезону может быть приостановлен с 1 августа из-за отсутствия финансирования и в случае дальнейшего промедления с решением финансовых проблем это приведет к срыву планов накопить в ПХГ к зиме 20 млрд куб. м газа. Срок действия контракта на транзит российского газа от 2009 года истекает 1 января 2020 года.

Ранее сегодня стало известно, что Киевский суд разрешил компании "Нафтогаз Украины" не платить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за минувший год.