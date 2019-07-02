Путин поручил до 1 августа создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа создать механизм, сглаживающий ценовые колебания на авиакеросин на внутреннем рынке. Соответствующее поручение содержится в перечне наказов, данном по итогам прямой линии.

"Правительству РФ создать механизм сглаживания колебаний цен на керосин авиационный и битум дорожный на внутреннем рынке, обеспечив сдерживание их роста в пределах инфляции", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующий доклад он должен представить до 1 августа 2019 года, а затем - один раз в полгода.

В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизельного топлива, правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен. Соглашение действовало до 1 июля 2019 года, почле чего утратило силу. Рост цен на бензин за первые 6 месяцев текущего года, по данным вице-премьера Дмитрия Козака составил 2,3%, на дизтопливо - 0,5%.